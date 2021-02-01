Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti

Londra'da gece geç saatlerde eve dönmeye çalışan genç kız, kendisini eve bırakmak isteyen bir adam tarafından tecavüze uğradı. 18 yaşındaki kızın kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen adam, 25 Şubat'ta mahkemeye çıkacak.

Londra'da karısının aracı ile caddelerde gezen 46 yaşındaki Taofiq Laguda, gece geç saatlerde eve dönmeye çalıştığını düşündüğü kızı evine bırakmak için teklifte bulundu. Genç kız teklifi kabul edip araca binince sapık adam, önce kapıyı kilitledi ardından öldürmekle tehdit ederek tecavüz etti.

"KENDİ İSTEĞİYLE İLİŞKİYE GİRDİ"

Hakkında soruşturma açılan adamın, daha önce başka bir kadına tecavüz ettiği ve yedi yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Sapık adam, sorgusunda 18 yaşındaki restoran çalışanı kızın kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini söyledi. Adamın verdiği ifadeye inanmayan mahkeme, cezanın verilmesi için 25 Şubat tarihini belirledi.