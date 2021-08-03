Gece saatlerinde Instagram'a girenler "Daha sonra tekrar dene" hatası ile karşılaştı
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Gece saatlerinde Instagram'a girenler "Daha sonra tekrar dene" hatası ile karşılaştı

Gece saatlerinde Instagram'a girenler 'Daha sonra tekrar dene' hatası ile karşılaştı
Haberler.com - Haberler | Güncel

Dünya çapında çok sayıda Instagram kullanıcısı bu akşam saatlerinde "Daha sonra tekrar dene" hatası ile karşılaştı. Bu uyarının sebebinin nedeni henüz bilinmezken Instagram'dan da herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Instagram'da bazı kullanıcılar bir hatayla karşılaştı. Instagram topluluğumuzu korumak için bazı hareketleri kısıtlıyoruz hatası kullanıcıları panikletti.

"DAHA SONRA TEKRAR DENE" HATASI

2 Ağustos saat 23:58 sularında ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a giriş yapan kullanıcılar "Daha sonra tekrar dene" ve "feedback required" şeklinden uyarılar almaya başladı.

Gece saatlerinde Instagram'a girenler 'Daha sonra tekrar dene' hatası ile karşılaştı

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Instagram'da yaşanan sorunun uygulama kaynaklı ve geçici olduğu düşünülüyor. Şu ana kadar şirketten resmi bir açıklama yapılmadı.

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