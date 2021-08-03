Gece saatlerinde Instagram'a girenler "Daha sonra tekrar dene" hatası ile karşılaştı

Dünya çapında çok sayıda Instagram kullanıcısı bu akşam saatlerinde "Daha sonra tekrar dene" hatası ile karşılaştı. Bu uyarının sebebinin nedeni henüz bilinmezken Instagram'dan da herhangi bir resmi açıklama gelmedi.