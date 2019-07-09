Gece Kuşu Filmi

Katherine Newbury, gece yarısı talk show programının öncüsü ve efsanevi isimlerinden biridir. Kariyerinin zirvesinde olan Newbury, kadınlardan nefret eden bir kadın olmakla suçlanmaktadır. Hakkındaki iddiaların başarısına gölge düşürmesini istemeyen Katherine Newbury, çıkan söylentilerin doğru olmadığını kanıtlamaya karar verir. İnsanlara, kadınlardan nefret etmediğini göstermek isteyen Newbury, tamamı beyaz ve erkeklerden oluşan ekibine, kadın bir çalışan dahil etmeye karar verir. Yazarlar ekibine kadın sesi eklemek isteyen Newbury, yapılan çeşitli görüşmelerin ardından siyahi bir kadın olan ve daha önce bir kimya tesisinde kalite kontrolü yapan Molly’yi işe alır. Yeni işi için oldukça heyecanlı olan Molly, ofiste sadece çeşitlilik getirmek için bulunmadığını kanıtlamak için var gücüyle çalışır. Newbury, başlarda Molly’nin varlığından rahatsız olsa da, Molly'nin ünlü sunucunun gittikçe düşen reytinglerini yükseltmek ve kariyerini canlandırmak için verdiği çaba iki kadının birbirlerine gitgide ısınmasına neden olur.



Yönetmen: Nisha Ganatra

Senaryo: Mindy Kaling

Oyuncular: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella, Paul Walter Hauser, John Early, Jia Patel, Luke Slattery, Ike Barinholtz, Marc Kudisch, Amy Ryan, Megalyn Echikunwoke, Blake DeLong, Bill Maher, Seth Meyers, Annaleigh Ashford, Halston Sage, David Neal Levin, Maria Dizzia, Paige Gilbert, Cleo Gray, Kerry Flanagan, Lucas Caleb Rooney , Rupak Ginn, Hank Lin, Jake Tapper, Sophie Zucker, Jadon Woodard, Monroe Martin, Glo Tavarez, Sakina Jaffrey

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Late Night

Yapımcı Firma: 3 Arts Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 102 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 16.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com