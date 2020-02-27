27.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:27

Gece kulübü işletmecisinin çalışanını dövülerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıktı

İZMİR'de yanında çalışan işçisine tokat atarak ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen gece kulübü işletmecisi Hasan Yücel'e, tutuklu olarak yargılandığı davada İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası verildi. Yücel'in avukatı davayı yeniden görülmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Yargı süreci devam ederken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yücel'in tokatladığı Demir'in arkasındaki saksıya takılıp düştüğü, yerdeyken öldüresiye tekmelendiği, kendinden geçmesinin ardından da başına su döktüğü yer aldı.

Alsancak'ta gece kulübü işleten Hasan Yücel, geçen 5 Nisan 2019 tarihinde, Bornova Sokağı'nda yanında çalışan Mustafa Demir'e 3 tokat atıp, itti. Dengesini kaybeden Demir, arkasındaki beton saksıya takılıp, yere düştü. Yücel, yere düşen Demir'i tekmeleyip, öldüresiye dövdü. Başına aldığı darbelerle kendinden geçen Demir, Yücel'in yanındaki 3 kişi tarafından olay yerinin bir kaç metre ilerisine taşındı. Bu sırada Yücel, elindeki bir şişe pet suyu Demir'in başına dökerek, kendisine gelmesini sağlamaya çalıştı. Ancak, durumu daha da kötüleşen Demir, tekrar kucaklanıp, olayın meydana geldiği yerin karşı sokağına doğru götürüldü. Bu sırada çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Demir, beyin kanamasından yaşamını yitirdi. İşçisine tokat atarak ölümüne sebebiyet veren Hasan Yücel, olaydan 5 gün sonra polis tarafından yakalandı. Hakkında, 'kasten öldürme' suçundan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında son sözü sorulan Hasan Yücel, ölen Demir'in ailesinin şikayetlerinden vazgeçmek için kendisinden 200 bin TL ara ve 20 koyun istediğini ileri sürdü. Yücel, Demir'i oğlu gibi sevdiğini de belirtip, "Tartışmamızın böyle bir sonuca varacağı aklımın ucundan geçmemişti. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Yücel'e müebbet hapis cezası verdi. Yücel, avukatı aracılığıyla mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

'OLAYDA KASIT OLMADIĞI DÜŞÜNCESİNDEYİZ'

Yücel'in avukatı Ayşe Ayaz, şu an yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Olayda müvekkilimin bir kastı yok. Aralarında bir baba-oğul ilişkisi var. Olay günü de aralarında bir kavga ortamı yok. Mustafa Demir, diyabet hastası olan müvekkilim Hasan Yücel'in yanından 6 saat boyunca ayrılmayarak, gerilmesine neden olmuş. Müvekkilim, evine gitmek istediği sırada yüksek sesle konuştuğu için uyarmak istemiş, tokat atınca geriye doğru düşüp başını çarpmış ve beyin kanaması sonucu vefat etmiş. Herkes çok üzüldü. Ancak biz olayın kasten öldürme olmadığı düşüncesindeyiz. Tarafların üzüntülerini anlıyoruz. Müvekkilim dava boyunca Mustafa Demir'in ailesinden özür dilemeye çalıştı" dedi.

Öte yandan; yargılama süreci devam ederken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Yücel'in tokatladığı Demir'in arkasındaki saksıya takılıp düştüğü, yerdeyken öldüresiye tekmelendiği, kendinden geçmesinin ardından da başına su döktüğü yer aldı.

Kaynak: DHA

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