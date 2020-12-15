Gece Kartalları, Aydın'da suçlulara göz açtırmıyor
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Gece Kartalları, Aydın'da suçlulara göz açtırmıyor

15.12.2020 00:20 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:24
Gece Kartalları, Aydın'da suçlulara göz açtırmıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan şahıs, bekçilerin dikkatinden kaçamadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan şahıs, bekçilerin dikkatinden kaçamadı.

Aydın genelinde aranan suçlular, gece kartalları olarak da bilinen bekçilerden kaçamıyor. Efeler ilçesi Orta Mahalle mevkiinde devriye gezen bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan kontrolün ardından şahsın 19 yaşındaki Ş.Ç. olduğu ve 18 yaş altı Çocuk Mahkemesi tarafından arandığını tespit etti. Dosyası kabarık olduğu tespit edilen ve hırsızlık suçundan aranan genç, bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 21 yıl 8 ay cezası bulunan 19 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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