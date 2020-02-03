Gece evine gelmeyen kişinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı - BURSA
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Gece evine gelmeyen kişinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı - BURSA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün gece evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından aranan kişinin, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

03.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:05
Gece evine gelmeyen kişinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı - BURSA

'nın ilçesinde dün gece evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından aranan kişinin, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Açmalar mevkisinde hayvancılık yapan (55), dün öğleden sonra 16 TM 828 plakalı traktörüyle çiftliğinden ayrılarak sanayi sitesindeki bir arkadaşının yanına gitti.

Arkadaşıyla görüştükten sonra alınamayan Türkmen'in ailesi, aramaları sonucu sabah çiftlik yolunda traktörü devrilmiş buldu.

Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, Türkmen'in aracının altında kalarak öldüğünü tespit etti.

Bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gece evine gelmeyen kişinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı - BURSA
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