Gece aldığı karpuzun parasını sabah ödedi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gece geç saatte kapalı olan bakkalın tezgahından karpuz alan kişi, aldığı karpuzun parasını sabah getirdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gece geç saatte kapalı olan bakkalın tezgahından karpuz alan kişi, aldığı karpuzun parasını sabah getirdi.

Samsat ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bakkal işleten Mehmet Şerif Çelik, akşam dışarda bulunan sebze ve meyve tezgahının üzerine bez ile kapatarak eve gitti. Gece ilerleyen saatlerde Gökçe Yakaryılmaz, canı karpuz çekince bakkala karpuz almaya geldi. Geldiğinde bakkalın kapalı olduğu görünce, dışarda bulunan tezgahtan aldığı karpuzu açık olan pastanede tarttırarak eve götürdü.

Sabah iş yerini açan Mehmet Şerif Çelik, karpuzun eksildiğini görünce güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde 2 kişinin karpuz alıp uzaklaştığını fark etti. Görüntüler ile birlikte polise başvurmak üzereyken, gece karpuzu alan Gökçe Yakaryılmaz bakkala geldi. Akşam karpuz aldığını, pastanede tarttırdığını ve 8 kilo geldiğini belirterek, parasını verdi. Yaşanan olayın hırsızlık olmadığı anlaşıldı.

"Bizi hırsız sanmış, polise bildirmek üzereyken son anda yetiştik"

Gökçe Yakaryılmaz kapalı olan bakkaldan aldığı karpuzun parasını sabah getirdiğini belirterek, "Dün akşam canımız karpuz çekti. Karpuz yemek istedik, dükkana uğradık ancak kapalıydı. Bezle örtülüydü karpuzların üzeri, karpuzları seçerek bir tane aldık. Şu karşıdaki pastanede tarttık. Gece geç saat olduğu için, bugün de geldik parasını ödemeye. Dükkan sahibi amcamız da güvenlik kameralarına baktığında bizi hırsız sanmış, polise bildirmek üzereyken son anda yetiştik" dedi.

"Polisi arayacakken gelip karpuzun parasını ödediler"

Esnaf Mehmet Şerif Çelik ise "Karpuzlarımın sayısını biliyordum. Sabah geldim açtım baktım ki 1 karpuzum eksik. Kameraya baktım ki iki kişi gelip karpuz almış. Polise bildirecektim, o anda karpuzu götüren geldi, karpuzun parasını ödedi" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı