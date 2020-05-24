Gebze şehitleri dualarla yad edildi Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü bayramın ilk günü şehit aileleriyle Gebze şehitliğini ziyaret etti.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü bayramın ilk günü şehit aileleriyle Gebze şehitliğini ziyaret etti. İlçe protokolü, görev başındaki polis ve askerlerle de bayramlaştı.

Gebze'de ilçe protokolü Ramazan bayramının ilk günü bayramlaştı. Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele nedeniyle geleneksel kent bayramlaşmasının yapılmadığı Gebze'de, ilçe protokolü Ramazan bayramının ilk günü bayramlaştı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar. MHP İlçe Başkanı Serkan Kural, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Garnizon Komutanı Yarbay Ramazan Uydaş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve diğer ilçe protokolünün katılımıyla Gebze Şehitliğinde bir tören düzenlendi. Şehit ve ailelerinin de katıldığı program, Kur'an tilavetiyle başladı. "Vatan uğruna, hainlerle kahramanca mücadele ederken şehit olan asker ve polislerimizi minnet, şükran ve rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah" diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli tüm şehit ailelerinin Ramazan bayramlarını tebrik etti. İlçe Müftüsü Kılıçbay'ın yaptırdığı duanın ardından şehitlikteki tören sona erdi. Kabirlere karanfil bırakan ilçe protokolü daha sonra Mutlukent Polis Karakolu'nu ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Bayramda görev başında olan polis ve askerlerin bayramlarını tebrik eden Gebze İlçe protokolü daha sonra şehir turu gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA