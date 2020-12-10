Gebze'de parke yol çalışması sürüyor
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Gebze'de parke yol çalışması sürüyor

10.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:13
Gebze'de parke yol çalışması sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pelitli Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında parke yol imalatını sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pelitli Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında parke yol imalatını sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ekipler Gebze'nin kırsal mahallelerinde yol bakım, onarım, kaldırım, bordür ve asfalt serim çalışmalarına ara vermiyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pelitli Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında parke yol imalatını sürdürüyor. Fen işleri ekipleri Pelitli Mahallesi 4405 Sokak ve bağlantılarında parke yol yapımını tamamlayarak sokak sakinlerinin hizmetine açtı. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde çalışmaların belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini bildirdi. - KOCAELİ

Gebze'de parke yol çalışması sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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