Gebze'de bir hayırsever tarihi caminin iç mekan restorasyonunu yaptırdı

Hayırsever iş adamı Muzaffer Altıntaş, Gebze İlçe Müftülüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu iş birliğiyle, tarihi Sultan Orhan Camisinin iç mekan restorasyon düzenlemesini gerçekleştirdi.

Hayırsever iş adamı Muzaffer Altıntaş, Gebze İlçe Müftülüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu iş birliğiyle, tarihi Sultan Orhan Camisinin iç mekan restorasyon düzenlemesini gerçekleştirdi.

Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gebze'de yaptığı işlerle para kazandığını belirterek, kazancının bir kısmını hayır işlerine ayırdığını kaydetti.

Altıntaş, bölgenin tarihi önemli eserlerinden biri olan caminin iç mekanındaki düzenlemeleri yaptırdığını ifade etti.

Kaynak: AA