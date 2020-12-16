Gebze Belediyesi ihtiyaç sahibinin yanında
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Gebze Belediyesi ihtiyaç sahibinin yanında

16.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:50
Gebze Belediyesi ihtiyaç sahibinin yanında

Gebze Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım ve destekte bulunuldu.

Gebze Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım ve destekte bulunuldu.

Gebze Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, Gebze'deki ihtiyaç sahiplerine 2020 yılında farklı kalemlerde destekte bulunuldu. Başkan Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda Gebze Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde 2 bin 259 kişiye 1 milyon 221 bin 605 TL gıda kartı desteği, 184 kişiye 136 bin 235 TL nakdi yardım, 15 kişiye 23 bin 550 TL tabi afet yardımı, 13 kişiye 18 bin 300 TL yangın yardımı, 9 bin 800 kişiye gıda kolisi yardımı, bin 100 kişiye hijyen seti desteği, bin 400 öğrenciye kırtasiye seti desteği, bin 200 öğrenciye okul çantası desteği, 163 kişiye engelli aracı ile hizmet desteği, 2 bin 499 adet giyim yardımı desteği, 26 adet muhtelif ev eşyası desteği verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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