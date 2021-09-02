Gebze Belediyesi Entech Sıfır Atık Fuarı'nda
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Gebze Belediyesi Entech Sıfır Atık Fuarı'nda

İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | Güncel

Gebze Belediyesi Entech Sıfır Atık Fuarı'nda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Entech Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı'nda belediye standında misafirleri ağırladı.

Gebze Belediyesi Entech Sıfır Atık Fuarı'nda

İSTANBUL - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Entech Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı'nda belediye standında misafirleri ağırladı.

Gebze Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen Entech Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı'nda stant açtı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise stanttı ziyaret eden misafirlere, Gebze'de yaptıkları Kompost Tesisi, Gebze Belediyesi İri Hacimli Atıklar Kırma ve Enerji Tesisi, Anonslu Ambalaj Atıkları Toplama Sistemi, Kapıdan Toplama, Muhtarlıklara ve Siteler Mobil Atık Getirme Merkezi projelerini anlattı.

"Çöp gözüyle bakılan her konuda bir yatırım yaptık"

Fuarı gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Biz Gebze Belediyesi olarak sıfır atık konusunda iddialı belediyelerden birisiyiz. Bugüne kadar da yaptığımız projelerle, çalışmalarla sıfır atık ödülü aldık. Diğer taraftan da sıfır atık konusunda iri hacimli cisimlerin geriye kazandırılması, yerinde ayrıştırma, yerinde toplama gibi birkaç konuda özellikle başarılı bir profil çizdik. Diğer taraftan da sebze-meyvelerin atıklarından kompost gübre üretimini gerçekleştirdik. Bunu Türkiye'de yapan birkaç belediyeden birisiyiz. Biz bütün konularda yani çöp gözüyle bakılan her konuda bir yatırım yaptık. Özellikle de iri hacimli cisimlerin öğütülmesiyle onlardan enerji üretilmesi konusunda şu anda çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Öğütülme işlemini gerçekleştirdik ama diğer taraftan da önümüzdeki süreçte de enerji üretimini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Gebze Belediyesi Entech Sıfır Atık Fuarı'nda
Gebze Belediyesi Entech Sıfır Atık Fuarı'nda
Gebze Belediyesi Entech Sıfır Atık Fuarı'nda
Gebze Belediyesi Entech Sıfır Atık Fuarı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal

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