Gebze Belediyesi 25 ton patatesi dağıtmaya başladı
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Gebze Belediyesi 25 ton patatesi dağıtmaya başladı

23.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:13
Gebze Belediyesi 25 ton patatesi dağıtmaya başladı

KOCAELİ'nin Gebze Belediyesi, üreticilere destek olmak ve ihtiyaç sahibi ailelere katkıda bulunmak için 25 ton patatesi dağıtmaya başladı.

KOCAELİ'nin Gebze Belediyesi, üreticilere destek olmak ve ihtiyaç sahibi ailelere katkıda bulunmak için 25 ton patatesi dağıtmaya başladı.

Gebze Belediyesi üreticilere destek olmak için 25 ton patates aldı. 25 ton patates, bin 250 aileye dağıtılacak. Mevlana kapalı pazar yerinde düzenlenen dağıtım organizasyonuna katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Çiftçimizin üretimine destek olmak amacıyla ve ilçemizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun mutfak katkısı sunmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi nezdinde yaptığımız alışveriş sonucu bugün 1250 ailemize 25 ton tutarında patatesi adreslerine teslim etmiş olacağız. Hemşerilerimize afiyetle tüketmelerini temenni ederken, üreticimize de hayırlı olsun diyorum." dedi.

Gebze Belediyesi 25 ton patatesi dağıtmaya başladı
Gebze Belediyesi 25 ton patatesi dağıtmaya başladı
Gebze Belediyesi 25 ton patatesi dağıtmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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