Gebelikteki tiroidin nedeni iyot eksikliği olabilir - Haberler
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Gebelikteki tiroidin nedeni iyot eksikliği olabilir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Gebelikteki tiroidin nedeni iyot eksikliği olabilir

Gebelikte tiroidin nedeninin iyot eksikliği olabileceğini söyleyen Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, "Gebelik döneminde tiroid, tedavi edilmediğinde düşük, erken doğum, gebelik zehirlenmesi (preeklempsi), hipertansiyon, bebekte yetersiz gelişme gibi durumlara sebebiyet verebilir" dedi.

Gebelikte tiroidin nedeninin iyot eksikliği olabileceğini söyleyen Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, "Gebelik döneminde tiroid, tedavi edilmediğinde düşük, erken doğum, gebelik zehirlenmesi (preeklempsi), hipertansiyon, bebekte yetersiz gelişme gibi durumlara sebebiyet verebilir" dedi.

Gebelikte yeterli miktarda iyot alınmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Emsey Hospital Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, tuz kısıtlaması olan gebelerde bile günlük 200 mcg iyot alımı olması gerektiğini vurguladı.

NODÜLLERDE BÜYÜMEYE NEDEN OLUR

Yeterli iyot alınmaması halinde tiroid bezinin kendisi ve nodül varsa nodullerde büyüme izlenmesi durumunda bazı şikayetlerin ortaya çıkabileceğini söyleyen Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, gebelik öncesi tiroid antikoru pozitif olan gebelerde TSH yüksekliğinin yüzde 20 oranında görülebileceğini kaydetti. Kaya, "TSH yüksekliği gebelik sırasında olası riskleri nedeniyle (düşük, ölü doğum kordon yırtılması gibi) gebeliğin ilk 24 haftası boyunca 4 haftada bir takip edilmelidir" dedi.

Gebelikte iyot tüketiminin önemi ve tüketilmesi gereken günlük miktar hakkında şu bilgileri paylaştı.

"Tiroid hormonlarının üretimi için en önemli element iyottur. Gebelikte ve emziren annelerin günlük iyot ihtiyacı 250 mcg/gün olmalıdır. Standart iyot alan bir gebede 100-150 mcg/gün iyot, ihtiyacı karşılar bu nedenle ağızdan 100-150 mcg/gün de iyot desteği gerekirken tuz kısıtlaması olan gebelerde ise 200 mcg/gün iyot almalılardır".

A VİTAMİNİN TİROİD HASTALIKLARINA FAYDASI

Gebelikte alınan A vitamininin TSH yüksekliğini düzeltici etkisi olduğunu söyleyen Dr. Cafer Kaya, A vitamini antioksidan olması nedeniyle otoimmunite kaynaklı hipotiroidi hastaların pregrasyonunun yani ilerlemesini de yavaşlattığını belirtti. Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, hipotiroidli hastalarına tedavide iyot takviyesinde bulunduğunu belirterek, özellikle A vitamininin iyotun yanına eklenmesi gerektiğini vurguladı. İyot ve A vitamini oral sprey kombine ilacın kullanılabileceğini söyleyen Kaya şu bilgileri paylaştı:

"Gebelikte tiroid tedavi edilmezse ciddi problemlere neden olabilir. Gebelikte tiroid hastalıkları tedavi edilmezse düşük, erken doğum, gebelik zehirlenmesi (preeklempsi), hipertansiyon, bebekte yetersiz gelişme ve yenidoğan hipertiroidisi tablolarına sebep olabilir."


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