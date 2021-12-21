GBC Başkanı Kurt, "Sarıkaya'yı artık Gazeteci olarak tanımıyoruz"

GAZİANTEP (İHA) - Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu (AİGF) Genel Başkanı Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, (İHA) Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e çirkin saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı.

AİGF Genel Başkanı Arif Kurt, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep'te canlı yayın esnasında işini yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısını kınıyoruz ve meslektaşımıza desteğimizi belirtiyoruz" dedi.

"Sarıkaya'yı artık Gazeteci olarak tanımıyoruz"

Başkan Kurt, "Gazeteci Sarıkaya'nın bir basın emekçisi meslektaşımıza hem de Aile Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımın yanında yaptığı vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibari ile meslektaşımız ve "gazeteci" olarak tanımıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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