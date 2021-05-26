Gazzeliler İsrail saldırılarından kalan enkazı kaldırmaya çalışıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarından geriye kalan enkazı temizleme amacıyla "İmar Edeceğiz" sloganıyla başlatılan kampanya, gönüllü Filistinlilerin katılımıyla devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarından geriye kalan enkazı temizleme amacıyla "İmar Edeceğiz" sloganıyla başlatılan kampanya, gönüllü Filistinlilerin katılımıyla devam ediyor.

Hava saldırılarının izlerini silmek için başlatılan kampanyaya destek veren onlarca gönüllü, Gazze'deki Devrim Caddesi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Her yaştan ve her kesimden Gazzeli, enkaz yığınlarını kaldırmak ve caddeyi temizlemek için el ele verdi.

Kampanyaya çeşitli kurumlar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

"Filistin halkının dik durduğu mesajını vermek için buradayız"

Gönüllülerden Filistinli sporcu Hasan er-Rayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırılarında enkaza dönüşen caddeleri temizlemek ve bu şekilde herkese Filistin halkının dik durduğu mesajını vermek için buradayız." dedi.

Rayi, "Filistin halkı doğası gereği hezimeti, zayıflığı kabul etmez. Bu nedenle saldırıların ardından bombardımanların izini silmek için herkes, ulusal kampanyalara, girişimlere, faaliyetlere katılmaya başladı." diye konuştu.

Gazze Belediyesi, 23 Mayıs'ta İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla cadde ve sokaklardan enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlatmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da büyük oranda hasar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı