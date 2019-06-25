Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki çalıştaya tepki

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Manama çalıştayını ele almak üzere Gazze kentinde düzenlenen konferans

Konferansa katılanlar

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin konferanstaki konuşması

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komite Üyesi İktimal Hamed'in konuşması Gazzeli kadınlar, Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah için Barış" temasıyla düzenlenecek ekonomi çalıştayının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Filistinli Mülteci İşleri Dairesine bağlı İslami Kadın Hareketi tarafından, Manama çalıştayını ele almak üzere Gazze kentinde düzenlenen konferansa onlarca kadın katıldı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komite Üyesi İktimal Hamed burada yaptığı konuşmada, ABD'nin barış karşılığında toprak verilmesi fikrini sunduğunu bunu da şüpheli bir anlaşmayı yapabilmek için ekonomik paketlere karşılık Arap ülkelerinin iş birliğiyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye de konferansta yaptığı konuşmada, Bahreyn Çalıştayı'nın Filistin meselesini sonlandırmak, Filistin'i müzayedede satışa sunmanın yanı sıra kutsal değerler, haklar, geri dönüş hakkı, özgürlük, onur ve devlet için bir bedel belirlenmesi kapsamında düzenlendiğini aktardı.

Kaynak: AA