Gazze halkından Fransa karşıtı gösteri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gazze halkından Fransa karşıtı gösteri

28.10.2020 17:08 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:14

Gazze'de halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadelerini ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri, gösteri düzenleyerek kınadı.

Gazze'de halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadelerini ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri, gösteri düzenleyerek kınadı.

Gazze kentinde Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadelerini kınamak için gösteri düzenlendi. Filistinli Mühendisler Sendikası öncülüğünde düzenlenen gösteride İslam karşıtı ifadeler kınandı. Gösteriye katılanlar, "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir", "Hakaret bir ifade özgürlüğü alamaz" yazılı Arapça ve İngilizce pankartları taşıdı. Göstericiler, maskelerini takarak barışçıl bir gösteri yoluyla mesajını aktarmak istedi. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Mühendisler Sendika Başkanı Naji Sarhan, "Bu dönemde barış, dinler arasında hoşgörü ve kültürü diyaloguna ihtiyaç varken Fransız yetkililerden böyle açıklamalar geldi. Bunu hiç beklemiyorduk. Siyahilere yönelik ayrımcılık olursa ırkçılık deniliyor, Yahudilere ayrımcılık olursa antisemitizm deniliyor, Hristiyanlığa yapılan hakarete terörizm deniliyor, İslam'a yönelik olursa fikir özgürlüğü olarak adlandırılıyor" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Gazze halkından Fransa karşıtı gösteri
Gazze halkından Fransa karşıtı gösteri
Gazze halkından Fransa karşıtı gösteri
Gazze halkından Fransa karşıtı gösteri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Türkan Şoray Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Yücel İldiz Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazze halkından Fransa karşıtı gösteri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 17:15:47. #1.14#
title