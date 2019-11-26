Gazze'de ampute futbol liginin finali
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Gazze'de ampute futbol liginin finali

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile Filistin Futbol Federasyonu himayesinde Gazze'de düzenlenen ilk ampute yerel liginin finalinde, el-Cezire ile el-Şimal takımları karşılaştı.

26.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:54
Gazze'de ampute futbol liginin finali

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile himayesinde 'de düzenlenen ilk ampute yerel liginin finalinde, el-Cezire ile el-Şimal takımları karşılaştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Gazze'de ampute futbol liginin finali
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