Gazze'de ampute futbol liginin finali

26.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:54

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile Filistin Futbol Federasyonu himayesinde Gazze'de düzenlenen ilk ampute yerel liginin finalinde, el-Cezire ile el-Şimal takımları karşılaştı.

Kaynak: AA