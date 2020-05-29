Gazoz tatlısı tarifi! Gazoz tatlısı nasıl yapılır?
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Gazoz tatlısı tarifi! Gazoz tatlısı nasıl yapılır?

Sıcak günlerde ferahlamak içtiğiniz gazozla tatlı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Mutfağınızın en farklı lezzetlerinden biri olmaya aday gazoz tatlısı ile puf puf kabaran bir tatlıya sahip olacaksınız.

Gazoz tatlısı tarifi! Gazoz tatlısı nasıl yapılır?
29.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:46

GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yumurta, yarım paket yaş maya (20 g kare paket), 1 su bardağı gazoz (sade), 1 çay bardağı sıvı yağ, alabildiği kadar un (yaklaşık 3/3,5 su bardağı)

Şerbeti için: 6 bardak su, 3-4 damla limon suyu, 5 bardak toz şeker

Üzeri için: 4 yemek kaşığı fındık için (kırılmış)

Gazoz tatlısı tarifi! Gazoz tatlısı nasıl yapılır?

YAPILIŞI

2,5 su bardağı unu geniş bir kaseye alın. Ortasına yumurtaları, mayayı ve gazozu ilave edip yoğurmaya başlayın. Hamur kaba ve ele yapışmayacak kıvama gelene kadar un eklemeye devam ederek karıştırın.

Hazırladığınız hamuru 3 bezeye bölün. bezelerin üzerine bir bez örtün ve 15 dakika bekleyin. Sonra bezeyi tezgahta 4-5 milimetre kalınlıkta olacak şekilde açın. Açtığınız hamurlara sıvı yağ sürüp rulo haline getirin. Hamuru 1,5 cm kalınlığında dilimleyip yağlanmış fırın tepsisine dizin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayıp tepsiyi doldurun. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin.

Tatlı fırında pişerken bir yandan şerbeti kaynatın. Şerbet yoğunlaşınca limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın sonra ocaktan indirin.

Fırından çıkardığınız tatlıyı 1-2 dakika dinlendirin. Kepçe yardımıyla sıcak şerbeti tepsinin üzerinde gezdirerek dökün. Oda sıcaklığında tatlıyı bekletip soğuttuktan sonra gazoz tatlısına fındık serperek servis edin. Afiyet olsun.

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