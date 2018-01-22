Gazişehir Gaziantep, Samsunspor'u Rahat Geçti

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

25. dakikada ceza alanında topla buluşan Özgürcan Özcan yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Özgürcan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 64. dakikada Oğuz'un ceza sahası çizgisine yakın bölgeden vuruşunda top kalecide kaldı.

83. dakikada topla buluşan Del Vale Çalımlarla ceza alanı içerisine girerek yaptığı vuruşta ağları sarstı. 2-0

89. dakikada hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Webo penaltıyı gole çevirdi. 3-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Muhammet Yumak xx, Mehmet Ali Akkor

Gazişehir Gaziantep: Stachowiak xx, Özgür Can xxx, Ahmet Kesim xx, Sinan xx, Gökhan xx, Mehmet x (Webo dk. 81 x), Erdem xx, Adama Ba xx (Muhammet Himmet dk. 72 x), Junior xx, Uğur xx, Okan xx (Tugay Kaçar dk. 68 x), Del Vale xx

Yedekler: Necati, Murat Ceylan, Yasin, Mustafa Sami, Özgür

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Samsunspor: Sifakis xx, Ercan xx, Ahmet Burak xx, Ahmet Cebe xx, Erkam xx, Kenan xx, Oğuz xx (Gökay dk. 73 xx), Enes İslam xx (Chibuike dk. 46 xx), Samaras xx, Göksu xx, Muhammet Beşir xx (Ayite dk. 46 xx)

Yedekler: Furkan, Kemal, Samed, Furkan Yıldırım, Angan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Özgür Can (dk. 28 pen.) Delvale (dk. 83), Webo (dk. 89 pen.) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Ercan Yazıcı, Ahmet Cebe (Samsunspor), Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)

(Lider Olgun/İHA)