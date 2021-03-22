Gazipaşa'da iş makinesinde yangın çıktı
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Gazipaşa'da iş makinesinde yangın çıktı

22.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:03
Gazipaşa'da iş makinesinde yangın çıktı

Gazipaşa ilçesinde kum çakıl ocağındaki bir iş makinesi, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gazipaşa ilçesinde kum çakıl ocağındaki bir iş makinesi, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Beyobası Mahallesi'ndeki kum çakıl ocağında kullanılan kepçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında kepçe kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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