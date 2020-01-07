Gaziosmanpaşa Hoca Ahmet Yesevi Cemevi'nin yer sorunu çözülüyor

07.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:52

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Cemevi ile ortak hizmet protokolü imzaladı. Protokole göre Gaziosmanpaşa Belediyesi, alevi vatandaşlara eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği hizmet binası tahsis edecek.



Gaziosmanpaşa Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Hoca Ahmet Yesevi Cemevi Dernek Başkanı Şahin Çolak ve dernek yöneticileri katıldı. İmzalanan protokole göre derneğin düzenleyeceği eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri için Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bir hizmet binası tahsis edilecek. Hizmet binasında kültürel değerlere katkıda bulunması amacıyla seminer, konferans, araştırmalar ve kurslar düzenlenecek.



"Kültürler güçlendikçe, ortak değerler artar"



Protokol imza töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Biz bu şehre farklı kültürlerden, farklı memleketlerden geldik, burada bir ortak payda oluşturduk. Kültürler güçlendikçe, ortak değerler artar. Bunun için gayret sarf etmek, ortak noktaya yaklaşmak, değerlerimizi koruyarak kültürlerimizi kaynaştırmak durumundayız" dedi.



"Kültürel kaynaşmalar hepimiz için önemli"



"Şehrimizdeki tüm kültürel kaynaşmalar hepimiz için önemli" diyerek sözlerine devam eden Başkan Usta, "Bu önemli ödevin en önemli aktörleri de STK'lar. Birlikte çalışmak, birlikte toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ilçemizde hizmet yapan herkesin asli görevidir. Bir medeniyeti güçlü kılan en önemli parametre kültürdür. Birlikte bölgemizde yaşayan insanlarımıza sunacağımız kültürel dayanışma örneklerinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA