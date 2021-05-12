Gaziosmanpaşa'daki mezarlıklarda bayram temizliği

Gaziosmanpaşa'daki mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı.

Gaziosmanpaşa'daki mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yıl boyu düzenli olarak yaptıkları mezarlık bakım ve temizlik işlerini Ramazan Bayramı öncesi yoğunlaştırdı. Arefe gününde Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri ilçede bulunan mezarlıkları temizleyerek çevresinde düzenleme çalışmaları yaptı. Toplanan çöplerin ardından mezarlıktaki tüm yollar temizlendi. Son olarak da mezarlıkların içerisinde bulunan yabani otların temizlenmesiyle ilçede bulunan üç mezarlık bayramda ziyarete hazır hale geldi.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Yusuf Şolt, "Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımızın mezarlık yakınlarına giremediklerinden dolayı ilçemizde bulunan tüm mezarlıkların, kabirlerin ve çevrelerin temizliğini detaylı ve özenli bir şekilde yapıyoruz. Komşularımızın tedbirler kapsamında sokağa çıkamadıklarından dolayı izinli olduklarını biliyor, biz de Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri olarak mezarlıkların ve çevrelerinin temizliğini detaylı, özenli ve hevesli bir şekilde yapıyoruz. İnşallah tez zamanda bu hastalıktan kurtuluruz ve bir dahaki bayramlarda vatandaşlarımızın kendilerinin kabir ziyaretlerini yapmalarını diliyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde inşallah iyi dönemler bizi bekler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı