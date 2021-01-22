Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı

22.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:50
Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı

Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL / -GAZİOSMANPAŞA'da yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmek isteyen kişiye motosikletli çarptı.

Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL/ -GAZİOSMANPAŞA'da yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmek isteyen kişiye motosikletli çarptı. Tedavi altına alınan yaya ve motosikletlinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmek isteyen bir kişiye, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişiye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler, motosiklet sürücüsüyle yayayı hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan yaya ve motosikletlinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir aracın araç kamerasına yansıdı.


Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı
Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı
Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Hande Erçel Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Emre Belözoğlu Fernando Muslera Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:50:08. #1.15#
title