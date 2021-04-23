Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı
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Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı

Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMAPAŞA TEM Otoyolu'nda su yüklü TIR'ın çarptığı taksici ağır yaralandı.

GAZİOSMAPAŞA TEM Otoyolu'nda su yüklü TIR'ın çarptığı taksici ağır yaralandı. Olay yerine gelen taksicinin arkadaşı taksiyi görünce telefonu atıp, ağladı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KM 3916 plakalı su yüklü TIR'ın şoförü önünde giden Muhsin Korkutçu idaresindeki 34 THK 10 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Korkutçu'yu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan taksicinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR şoförü ise yapılan alkol testinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Olay yerine gelen taksicinin arkadaşı ise kaza yapan araçları görünce gözyaşlarını tutamadı. Yanındaki arkadaşları ise ağlayan şoförü sakinleştirdi.

 


- İstanbul
Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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