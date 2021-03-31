Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında mütalaa açıklandı.

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında mütalaa açıklandı. Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı