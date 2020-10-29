Son dakika! Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı
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Son dakika! Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı

29.10.2020 07:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 08:24

Gelen son dakika haberlerine göre Devrilen servis aracı Polis ekiplerinin çalışmaları Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı İSTANBUL (AA) – Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 yolcu yaralandı.

Devrilen servis aracı

Polis ekiplerinin çalışmaları Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı

İSTANBUL (AA) – Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde ilerleyen, bir güvenlik şirketine ait yolcuları taşıyan 34 LDZ 118 plakalı servis midibüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracın devrildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 8 yolcuyu ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü.

Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Son dakika! Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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