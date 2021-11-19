Gaziosmanpaşa'da motosikletli kuryeler çarpıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziosmanpaşa'da motosikletli kuryeler çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziosmanpaşa'da motosikletli kuryeler çarpıştı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaya yolundan karşı şeride geçmeye çalışan motosikletli kurye ile seyir halindeki başka bir motosikletli kurye çarpıştı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaya yolundan karşı şeride geçmeye çalışan motosikletli kurye ile seyir halindeki başka bir motosikletli kurye çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Küçükköy Yolu Caddesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdan giden motosikletli kurye, yaya yolunu kullanarak karşı şeride geçmek istedi. Motosikletli kuryenin yola çıkmasıyla kendi şeridinde ilerleyen bir başka motosikletli kurye ile cadde üzerinde çarpıştı. Kendi şeridinde ilerleyen motosikletli kurye minibüse çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle iki motosikletli de yere düştü. Kazada ciddi bir yaralanma olmadı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Evlilik hazırlığı yapan genç, kazada hayatını kaybetti! Geriye, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği anların görüntüsü kaldı

Evlilik hazırlığı yapan genç, kazada hayatını kaybetti! Geriye, kız arkadaşına evlilik teklifi ettiği anların görüntüsü kaldı

 Kalp nakli bekleyen Emirhan'dan acı haber! Doğum gününde yaşamını yitirdi

Kalp nakli bekleyen Emirhan'dan acı haber! Doğum gününde yaşamını yitirdi

 Lise öğrencilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı

Lise öğrencilerini taşıyan otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title