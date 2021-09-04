Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soymaya gelen soyguncu geldiğine pişman oldu
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Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soymaya gelen soyguncu geldiğine pişman oldu

Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soymaya gelen soyguncu geldiğine pişman oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Gaziosmanpaşa bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı soyguncu, dükkana girdiğine pişman oldu.

İstanbul Gaziosmanpaşa bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı soyguncu, dükkana girdiğine pişman oldu. Soyguncunun kuyumcu çalışanları tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafasına taktığı şapkayla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheli dükkana girer girmez elinde bulunan kuru sıkı silahla havaya ateş etti. Silahın ateşlenmesiyle kuyumcu dükkanı çalışanları ve şüpheli arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin sırasında dükkan çalışanları şüphelinin elindeki silahı almayı başardı. Olayda, şüpheli soyguncu ve bir dükkan çalışanı aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Şüpheliyi etkisiz hale getiren kuyumcu dükkanı çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi edildi. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan soygun girişimi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüpheli kişinin dükkana girmesiyle beraber havaya ateş açması görülüyor. Dükkan çalışanları ve şüpheli arasında arbede yaşanıyor. Şüpheli kişi etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim ediliyor.

Kuyumcunun sahibi Şeref Turan, "İçeri girer girmez 'Yere yat' dedi. Duvara doğru çekerek adamı kendime doğru çektim. Daha sonra arkadaşlar üzerine çullandılar. Boğuştuk. Elektroşok da vardı. Namlunun ucu gelmesin diye duvara doğrulttum. Bertaraf ettik. Yaralananlar oldu. Bizde de oldu. O da yaralandı. Polise teslim ettik. Kaçmasına izin vermedik" dedi.

"Kaçmaması için uğraştık"

Soyguncunun üzerine çullandığını söyleyen kuyumcu çalışanı Bekir Fidan, "Kaçmaması için uğraştık. Çabaladık. Ülkemizde hırsıza ceza verilmiyor. Belki bir hafta sonra tahliye olup çıkacak. En azından hırsızlara ağır bir ceza verilse teşebbüs edemezler" diye konuştu.

Yaşanan soygun girişiminde yaralanan Enes Turan, "İçeride bir arbede yaşandı. Tam olarak hatırlamıyorum. Cam parçası aldı eline. Orada bir arbede yaşandı" dedi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soymaya gelen soyguncu geldiğine pişman oldu
Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soymaya gelen soyguncu geldiğine pişman oldu
Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soymaya gelen soyguncu geldiğine pişman oldu
Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soymaya gelen soyguncu geldiğine pişman oldu
Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soymaya gelen soyguncu geldiğine pişman oldu
Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soymaya gelen soyguncu geldiğine pişman oldu
Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu soymaya gelen soyguncu geldiğine pişman oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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