GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haberler
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GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üste aramasında 6 adet sahte altın ve sahte altın dolandırıcılığından elde edildiği düşünülen 8 bin 370 lira para bulundu. Gözaltına alına 2 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Gaziosmanpaşa'da kuyumculara sahte altın vererek dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Şüphelileri yakalama çalışmaları kapsamında ekipler dün Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüphelileri takip atına aldı. N.K. isimli kadının bir kuyumcuda sahte altın bozdurup oradan farklı bir kuyumcuya geçerek yine aynı yöntemle 2 bin lira karşılığında sahte altını satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, ekiplerce yapılan çlışmaların devamında; N.K. isimli kadının, sahte altın satmak üzere 150 lira karşılığında yönlendirdiği belirlenen, B.E. isimli erkek de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polis merkezinde yapılan üst aramasında; 6 adet sahte altın ve dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 8 bin 370 lira para bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin aynı yöntemle iki kuyumcuyu daha mağdur ettiği tespit edildi. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

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