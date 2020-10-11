Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı

11.10.2020 17:46 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:56

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce seyir halinde olan gelin aracına çarptı, daha sonra karşı sokaktan gelen başka araca çarptı. Gelin ile damadın yara almadan kurtulduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, önce seyir halinde olan gelin aracına çarptı. Daha sonra ise ardından karşı sokaktan gelen başka araca çarptı. Dehşet veren kazayı gelin ile damat yara almadan atlatırken olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sularında Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi Galeri Caddesi ile 547 numaralı sokağın kesişimindi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfalt ve yol malzemesi yüklü Atilla O., idaresindeki kamyonet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı

4 KİŞİ YARALANDI

Kamyonet önce seyir halinde olan Alpaslan Ö., yönetimindeki 34 BYC 693 plakalı gelin arabasın çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası yana savrulurken daha sonra karşı yönden gelen otomobile çarptı, ardından devrildi. Gelin ve damadın yara almadan kurtulduğu kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarırken, yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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