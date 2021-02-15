Gaziosmanpaşa'da istinat duvarı çöktü

Cemal YURTTAŞ/ GAZİOSMANPAŞA' da kaldırımın altında bulunan istinat duvarı 5 katlı binanın bodrum katındaki daireye doğru çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın bodrum katındaki dairede hasar oluştu.

Olay saat 11.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 863 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kar yağışıyla nedeniyle kaldırımın altında bulunan istinat duvarı, 5 katlı binanın bodrum katındaki daireye doğru büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina sakinlerinin ihbar etmesiyle olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çöken yerin çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Tedbir amaçlı binanın bodrum katındaki daire boşaltıldı. Belediye ekipleri kaldırım çevresine dubalar koydu. Belediye ekipleri çöken istinat duvarında inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ OLDU"

Binanın bodrum katında oturan Yusuf Altın, "Büyük bir gürültü oldu. Dışarıya çıktık bu halde gördük. Daha öncede belediye burada çalışma yapmıştı. Kar yağınca böyle oldu. Şu an bir tehlike var. Orası uçarsa camı patlatıp dairenin içine girecek. Şu anda yaralı yok. Buranın altından elektrik ve doğalgaz geçiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı