GAZİOSMANPAŞA'DA EVİN KAPISINDAKİ TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ
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GAZİOSMANPAŞA'DA EVİN KAPISINDAKİ TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

22.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:29
GAZİOSMANPAŞA'DA EVİN KAPISINDAKİ TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

GAZİOSMANPAŞA'da dün akşam saatlerinde 4 katlı binanın en üst katında oturan bir kişi, kapı önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

GAZİOSMANPAŞA'da dün akşam saatlerinde 4 katlı  binanın en üst katında oturan bir kişi,  kapı önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polisin saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

Olay Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1018 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında oturan Mehmet Şentürk (26) evde olduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi kapıyı çaldı. Eve gelen kişiyle Mehmet Şentürk arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. İkili arasında yaşanan tartışmada saldırgan,  Mehmet Şentürk'ü çeşitli yerlerinden bıçakladı.

ALT KOMŞUSUNDAN YARDIM İSTERKEN YERE YIĞILDI

Mehmet Şentürk aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, şüpheli de hızla olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Şentürk kendi imkanlarıyla bir alt komşusunun kapısını çalarak yardım isterken yere yığıldı. Yaralanan komşularını gören bina sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şentürk'e ilk müdahaleyi yaparak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şentürk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve bina içinde detaylı olan yeri çalışması yaptı .Sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

- İstanbul
GAZİOSMANPAŞA'DA EVİN KAPISINDAKİ TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ
GAZİOSMANPAŞA'DA EVİN KAPISINDAKİ TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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