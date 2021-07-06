Gaziosmanpaşa'da bir Kur'an kursunda çıkan yangın söndürüldü
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Gaziosmanpaşa'da bir Kur'an kursunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziosmanpaşa'da bir Kur'an kursunda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da bir Kur'an kursunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da bir Kur'an kursunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1100. Sokak'ta bulunan Sayit Demirci Cami Erkek Kur'an Kursu'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangında dumandan etkilenen bazı öğrenci ve öğretmenler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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