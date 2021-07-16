Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü
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Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla dev Türk Bayrağı ile yürüyüş düzenledi.

Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla dev Türk Bayrağı ile yürüyüş düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Küçükköy Meydanı'nda bir araya gelen binlerce vatandaş, dev Türk Bayrağı ile Gaziosmanpaşa Meydanı'na yürüdü. Marşlar eşliğinde meydana yürüyen vatandaşlar, burada gençlerin okuduğu şiirleri dinledi.

15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmayacağız diyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Dünyanın hiç bir yerinde olmayan bu milli direnişi geri püskürtülen hain darbe teşebbüsünü unutmayacağız. Unutmayacağız çünkü bu vatan bizim. Unutmayacağız çünkü bu bayrağın altında bu millet tek yürek. 15 Temmuz bizim yeniden kendimize gelişimizi, 15 Temmuz milli iradenin o güçlü şahlanışın dur demenin günü" dedi.

Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü
Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü
Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü
Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü
Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü
Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü
Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü
Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü
Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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