Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'
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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

06.03.2021 00:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:15
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanı yayınlanmış, söz konusu ilana Türkiye'den büyük tepki gelmişti.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanı yayınlanmış, söz konusu ilana Türkiye'den büyük tepki gelmişti.

Gaziosmanpaşa İlçesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından LED Ekranlara, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanı yayınlanmıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçesinde "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak "Love Erdoğan" görseli yansıttı. Gaziosmanpaşa'daki tüm led ekranlarda paylaşılan görsel sosyal medyada büyük beğeni alarak yeni bir akım başladı. Paylaşıma Türkiye genelindeki Belediyelerden de destek geldi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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