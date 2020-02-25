: Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet birimi, İstanbul Havalimanı'nda faaliyete başladı

25.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:16

İstanbul Havalimanı'nda kurulan Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet birimiyle hakkında yakalama kararı bulunan kişiler ile yolcuların adli işlemlerinde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yetki sınırları içinde bulunan birimde 3 cumhuriyet savcısı ile 3 zabıt katibi görevlendirildi.

Bilgisayarları, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu hale getirilen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bulunan birimde, 10 Şubat'tan bu yana hizmet veriliyor.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ek hizmet binasında 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini söyledi.

Adliyenin dizaynının bu çalışma şekline göre yapıldığını, eksiksiz bir birim oluşturmaya çalışıldığını belirten Memiş, "Öncelikle İstanbul Havalimanı'na yakışır bir hizmet binası olmasını düşündük. Çağdaş bir konseptle burayı gerçekleştirdik. Adalet Bakanlığımızın oluru, görüşleri ve destekleriyle bize havalimanı tarafından tahsis edilen yerde en güzel şekilde bir bina oluşturmaya çalıştık. İhtiyaçlara binaen eksiksiz bir sistem kurmaya çalıştık. Birimimizde, savcı ve hakim odası, duruşma salonu, toplantı salonu, istirahat mekanları, mutfak ve benzeri ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz odalarımız ile arşiv bölümümüz mevcut." diye konuştu.

Proje ilk kez İstanbul Havalimanı'nda uygulanıyor

Memiş, Adalet Bakanlığının bu projeye Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer verdiğini, bunun ilk uygulamasının da İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu uygulamanın dünyada ilk olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Buradan sonra büyük havalimanlarında da hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Biz burada startı verdik. Burada bir uygulama oluşturacağız. Ondan sonra diğer havalimanlarına da örnek oluşturacağı düşüncesindeyiz. Zaten 15 gün zarfında çok olumlu tepkiler aldık. İnsanları uçaklara yetiştirdik. Mesela Türkistan'a uçacak bir vatandaşımız uçağına yetişti. Yurt içi aktarması olan vatandaşlarımız aktarmalarına yetişti. Yüzleri gülerek ayrılıyorlar, teşekkür ediyorlar. Çok olumlu karşılanıyor. Projenin amaçlanan hedeflere bu şekilde ulaştığını düşünüyoruz. Havalimanına gelen şahıslar pasaport veya kimlik kontrolünden geçiyorlar. Bu esnada yakalamaları olduğunun farkına varılıyor. Emniyet müdürlüğü yetkilileri de şahısları, bu hizmet birimi açılmadan önce Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır ediyordu veya yetkili mahkemeye götürüyordu. Biz bu aradaki uzun süren, meşakkatli süreyi kısalttık. Direkt buraya getiriliyor, burada hazır ediliyor. Türkiye'nin tüm adliyelerinde SEGBİS mevcut. SEGBİS vasıtasıyla şahıslar ifadelerini veriyor. Bu şekilde hızlı bir yargılama faaliyeti gerçekleştirmiş oluyoruz."

Başsavcı Memiş, işlemlerin ortalama bir saat içinde sonuçlanabildiğini, karşı tarafla SEGBİS için irtibat kurma sürecinin ardından işlemlerin tamamlandığını ve ifade almanın gerçekleştirildiğini belirtti.

İGA'nın yer tahsisi ve destekleriyle hizmete açılan birimde tamamlanan işlemlerden bahseden Memiş, "Açıldığından beri 200 civarı yakalama, 200 civarı da soruşturma evrakı geldi." dedi.

Kaynak: AA

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