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Gazinoyu tarayan firari şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gazinoyu tarayan firari şüpheli tutuklandı

Denizli'de eğlenmeye gittiği gazinoda çıkan çatışma sonucu 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek ve otomatik silahlarla mekanı tarayan firari şüpheli, 1 aydır saklandığı aparta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli'de eğlenmeye gittiği gazinoda çıkan çatışma sonucu 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek ve otomatik silahlarla mekanı tarayan firari şüpheli, 1 aydır saklandığı aparta düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

9 Ağustos akşamı Bekilli ilçesinde faaliyet gösteren bir içkili mekanda meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gelen Muhammed M. (36) ile işletmeciler arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu mekana geldiği 7 arkadaşıyla birlikte dışarı çıkan Muhammed M., araçlarında bulunan pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Öfkeli grubun rastgele ateş etmeye başlaması üzerine içeride can pazarı yaşadı. Çalışan ve müşterilerin panik halinde kaçışmaları arasında grup ile mekan sahibi arasındaki silahlı çatışma devam etti.

Çatışmada eğlence mekanının güvenlik görevlisi bacağından yaralandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyon sonucu, olaya karışan 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sedat Ö. (29), Samet Ş. (20), Tamer B. (24) ve Zeki G. (28) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal D. (21) ve Muhammed M'nin kız arkadaşı Rümeysa Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

1 aydır aranıyordu

Firari durumdaki olayın asıl şüphelileri olan Muhammed M. ve Zeyni K'nin (39) yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatan JASAT, şüphelilerden Zeyni K'nın il merkezindeki bir apartta saklandığını tespit etti. Firari şüpheli, jandarma ekiplerinin 1 aydır saklandığı apart dairesine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. "Adam Öldürmek Cürümleri, Kasten Yaralama, Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" gibi suçlardan 8 suç kaydının olduğu belirlenen Zeyni K., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 aydır arana Zeyni K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Gazinoyu tarayan firari şüpheli tutuklandı

Gazinoyu tarayan firari şüpheli tutuklandı

Gazinoyu tarayan firari şüpheli tutuklandı

Gazinoyu tarayan firari şüpheli tutuklandı

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