Kırşehir Valisi İbrahim Akın, gazilere Türk milleti olarak şükran borçlu olunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya ile beraberindeki heyet, Vali Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akın, gazilerin toplumda ayrı ve özel yeri olduğunu, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için büyük mücadeleler verdiklerini anımsattı.

Akın, "Gazilerimiz vatanının, devletinin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutan ahlaklı, erdemli, faziletli kişilerdir. Gazilerimiz bu devletin güvenliğini, milletimizin refahını korumak adına savaşarak milletimizin gönlünde taht kuran kişilerdir. Gazilerimize Türk milleti olarak şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Bahattin Kaya da çalışmaları hakkında bilgi verdi, Vali Akın'a destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA