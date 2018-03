Gaziler ve Şehit Ailelerinden Başkan Alemdar'a Teşekkür

Türk Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak ve yönetim kurulu üyeleri Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

Şubat ayında gerçekleşen 10. Olağan Kongre ile birlikte yeni görevlerine başlayan Başkan Çolak ve dernek üyeleri, çalışmalar hakkında Başkan Alemdar'ı bilgilendirdi. Dernek çatısı altında gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, Serdivan Belediyesi'nin her zaman kendilerine destek olduğunu belirten Çolak, Başkan Alemdar'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Başkan Çolak ve yönetime yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Onların bizlere emanet ettiği ailelerinin yeri de her zaman başımızın üzeridir. Bu güne kadar her zaman yan yana birlikte olduk. Bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket etmeye, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Kongre ile birlikte yeni görevlerine başlayan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor ailelerine, kahraman gazilerimize ve onların ailelerine hayırlı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA