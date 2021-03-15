Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Er'den Yüksekova'ya ziyaret

Doğu Anadolu Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari'nin Yüksekova ilçesini ziyaret etti.

Doğu Anadolu Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Güvenlik Korucuları Dernek Başkanı Emrullah Kaya, Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, Yüksekova Terör Mağdurları Derneği Başkanı Muhteber Kayhan, Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Sevim, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yöneticileri, şehit ve gazi ailelerinden oluşan 40 kişilik heyet, Yüksekova'da bir dizi ziyarette bulundu. Heyet, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı makamında ziyaret etti. Daha sonra heyet, Yüksekova Büyükçiftlik'te iki şehit ve bir gazi babası ile AK Parti Büyükçiftlik Belde Başkanı Halit Diler'in vefat eden amcası H. Mustafa Diler'in evine de taziye ziyaretlerinde bulundu.

Yüksekova Esendere ve Büyükçiftlik'te memnuniyetle karşılanan heyet, başkanlarla bir süre sohbet etti. Er, yetkililere misafirperverlikleri için teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı