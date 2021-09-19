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Gaziler Günü Selçuk'ta törenle kutlandı

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Gaziler Günü Selçuk'ta törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Selçuk'ta törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Selçuk'ta törenle kutlandı. Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilişinin 100. yılı sebebiyle düzenlenen tören; kaymakamlık, belediye başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Eren bir günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmasında gaziliğin Türk milletinin önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Eren, "Bugün Milli Mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin mimarı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilmesinin yıl dönümüdür. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anarak, hayatta olan gazilerimize saygılar sunuyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'müz kutlu olsun" dedi. Fahrettin Eren'in konuşmasının ardından protokol üyeleri ilçe şehitliğini ziyaret etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ayrıca 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. - İZMİR

Gaziler Günü Selçuk'ta törenle kutlandı

Gaziler Günü Selçuk'ta törenle kutlandı

Gaziler Günü Selçuk'ta törenle kutlandı

Gaziler Günü Selçuk'ta törenle kutlandı

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Haber: Gaziler Günü Selçuk'ta törenle kutlandı - Haberler
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