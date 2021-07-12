Gaziemir'de olimpiyat gururu
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Gaziemir'de olimpiyat gururu

Gaziemir'de olimpiyat gururu
Bültenler - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Gaziemirli sporcular Nazlı Savranbaşı ile Özkan Baltacı'ya Gaziemir Belediyesi destek verdi.

Koronvirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'yi 18 branşta 108 sporcu temsil edecek. 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arası Japonya'da düzenlenecek olimpiyatlara Gaziemir'den iki sporcu katılacak. Gaziemirli sporcular Nazlı Savranbaşı artistik cimnastik dalında, Özkan Baltacı da çekiç atma dalında olimpiyatlarda altın madalya için mücadele verecek.

Yaklaşan müsabaka öncesi heyecanı giderek artan sporculara Gaziemir Belediyesi'nden destek geldi. Hazırladığı filmleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan belediye, kısa film ile sporculara başarılar diledi, yurttaşlara sporculara destek vermesi çağrısı yaptı. Sporcuların daha önce katıldıkları müsabakalarda sergiledikleri görüntülere yer verilen filmlerde, sporcuların kısa röportajı da bulunuyor.

Olimpiyat gururu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek 108 sporcudan ikisinin Gaziemirli olmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Gaziemir tarihinde ilk defa milli sporcularımız cimnastik dalında, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Nazlı Savranbaşı ve Özkan Baltacı ismi Gaziemir için ölümsüzleşti. Sporcularımızın Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan madalyayla döneceğine inanıyorum. Milli sporcularımıza, olimpiyatlarda başarılar diliyorum. Yüreğimiz sizinle" dedi.

Kaynak: Bültenler

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