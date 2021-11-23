Gaziemir'de öğretmenlere "özel" eğitim!

Konferansta, İzmir Barosu Çocuk Merkezi avukatlarından Ceren Bozyel, çocuğa yönelik istismar suçlarında yasal süreç ve sorumluluklar hakkında rehber öğretmenlere bilgi verdi.

İzmir Barosu Çocuk Merkezi avukatlarından Ceren Bozyel, Türk Ceza Kanunu 279. maddeye göre kamu görevlisinin suçu ihbar etme yükümlülüğü olduğunun altını çizerek, "Göreviyle bağlantılı olarak, kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini öğrenip de yetkili makamlara bildirmeyen ve bu konuda gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" uyarısında bulundu.

Suç olan eylemler hakkında öğretmenlere bilgi veren Bozyel,"Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlıyor: 'Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir.' İstismar türleri fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel istismar olmak üzere 4 çeşittir" diye konuştu.

Yükümlülüğünüzü yerine getirmelisiniz

Türk Ceza Kanunu'nun 103. ve 105. maddeleriyle çocuklara yönelik cinsel istismarın cezalandırıldığı bilgisini paylaşan Bozyel, "Çocuklara yönelik istismarlarda siz öğretmenlerimiz mutlaka harekete geçmeli ve ihbar yükümlülüğünüzü yerine getirmelisiniz. Öğretmenlerin sorumluluğu yalnızca suç teşkil eden vakalar için değildir. Çocuğun ihmal ya da istismar edildiğinden şüphe duyuyorsanız neler yapabilirsiniz? Çocuk Koruma Kanunu, bütün çocukları esas alarak, sadece mağdur çocuklar değil, 'korunma ihtiyacı olan çocuk' diyerek düzenleme yapılmış. Suç teşkil etmeyen olaylarda durumu Sosyal Hizmetler Kurumu ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bildirme yükümlülüğünüz var" dedi.

Avukat Ceren Bozyel, çocuğa yönelik suçun yetkili makamlara bildirilmesinin ardından mahkeme sürecinde yaşanacaklar hakkında öğretmenleri detaylı olarak bilgilendirdi.

Gözünüzdeki ışık bizim gücümüz

Avukat Ceren Bozyel'e teşekkür ederek anı objesi takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü'nde Avukat Ceren Bozyel'in sunum yaparak bizleri bilgilendirmesi çok önemli. Rehber öğretmenlerimiz çok önemli görevler yapıyorlar. Sizler çocuklarımıza sadece okuma yazma öğretmiyor, onların hayatlarına dokunuyorsunuz. Küçücük bir kelimeniz bile onların hayatını çok etkiliyor, hayatlarında iz bırakıyor. Bu anlamda öğretmenlerin görevi çok önemli. Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz de onların geleceği için, onlara güzel bir gelecek bırakmak için çok çalışıyoruz. Öğretmenlerin gözündeki ışık bizim yegâne gücümüz. İyi ki varsınız!" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet