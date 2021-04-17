Gaziemir'de kentsel dönüşüm başlıyor

Aktepe-Emrez'de kentsel dönüşümün ilk etabının İzmir Büyükşehir Belediye şirketi İzbeton tarafından yapılması kararının alındığı meclis toplantısında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bugün ilçem için tarihi bir karara imza atılmış olmasının mutluluğunu yaşıyorum.

Aktepe-Emrez'de kentsel dönüşümün ilk etabının İzmir Büyükşehir Belediye şirketi İzbeton tarafından yapılması kararının alındığı meclis toplantısında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bugün ilçem için tarihi bir karara imza atılmış olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Tunç Başkanım başta olmak üzere, meclis üyelerimize, bürokratlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. Başkan Arda, kentsel dönüşüm bölgesindeki hazine miktar fazlalıklarının çözümü ve radyoaktif atıkların temizlenmesi çağrısını da yineledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısının üçüncü oturumunda, Gaziemir'in en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşümle ilgili önemli karara imza atıldı. Mecliste yapılan oylama ile Aktepe-Emrez mahallelerinde kentsel dönüşümün başlatılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzbeton arasında imzalanan protokol ve teknik şartname oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddesine göre, 122 hektarlık alanı kapsayan İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm alanı olan Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının İzbeton eliyle yapılmasına karar verildi. Kentsel dönüşüm bölgesinde 1. Etap olarak belirlenen 2348 ada, 1 parseldeki yapıları İzbeton şirketi inşa edecek.

Gündem maddesinin oylanmasının ardından söz alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 122 hektarlık Aktepe-Emrez bölgesinin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesinin ardından bugüne kadar yaşanan süreç hakkında meclise bilgi verdi. Kentsel dönüşüm için mecliste alınan kararın tarihi bir karar olduğuna vurgu yapan Başkan Halil Arda, şunları söyledi: "İlçem Gaziemir adına tarihi bir karara imza atılmış olmasının mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum. Aktepe-Emrez bölgesi tek parçada İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm alanını kapsıyor. 122 hektarlık bir alan. Burasıyla ilgili hazırlıklar 10 yıl öncesine dayanıyor. Çalışmalar yapılıyor. 5 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazete'de kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek start veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Nisan 2013 tarihinden itibaren bu bölgedeki hazine arazilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmesiyle ilgili yazışmalara başlıyor. Ancak geçen süre içinde hazine arazilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesine devri gerçekleşmiyor. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğüne dava açıyor. 6 yıl süren dava sonunda hazine arazileri 15 Ocak 2019'da bedeli karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesine devrediliyor. Bu devirler gerçekleştikten sonra Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığımız hızlı bir şekilde çalışmalara başlıyor. İki defa ihaleye çıkılıyor. İnşaat sektörünün zor durumda bulunmasından dolayı hiçbir firma ihaleye katılmıyor. Seçimden sonra, belediyemizin şirketi İzbeton vasıtasıyla start vermemizin uygun olacağını Tunç başkanımızdan rica etmiştik. Bölge sakinlerinin 10 yılı aşkın sürede kentsel dönüşümden dolayı ihtiyaçları giderilmediği için mağdur olduğunu dile getirmiştik. Huzurlarınızda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e, bu karara imza atan meclis üyelerimize ve belediye bürokratlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Müthiş bir çalışma yaptılar ve kentsel dönüşüm nihayet belediye şirketimiz vasıtasıyla başlıyor."

"Hazine miktar fazlalıkları çözülmeli"

Daha önce kentsel dönüşüm alanlarında sıkıntılara yol açabilecek hazine miktar fazlalıkları şerhlerinin tapu kayıtlarından kaldırılarak vatandaşların mülkiyet sorununun çözülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına adım atılması çağrısı yapan Başkan Halil Arda, bu çağrısını yineledi.

"Nükleer atıklar temizlenmeli"

Emrez Mahallesindeki, İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve normal değerin 219 katı oranında radyasyon yayan radyoaktif atıklar konusunu da meclis toplantısında dile getiren Başkan Arda, "Yine bizim aynı bölgede Emrez Mahallesinde, İzmir'in Çernobil'i diye adlandırdığımız, eski kurşun fabrikasının alanında gömülü olan nükleer atıklarla ilgili bir sorunumuz var. Bunu da basında, televizyonlarda, büyükşehir meclis toplantısında defalarca dile getirdim. Ama o atıklar hala aynı yerde duruyor. Oranın da çok kısa sürede temizlenmesi gerekiyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı