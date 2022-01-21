Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu Rehberlik öğretmeninden tatil önerileri;

TERCAN, ERZİNCAN (Bültenler) - "Eksikleri gidermek için tatil iyi bir fırsat"

Gaziemir Belediyesi'nin lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz hizmet verdiği Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nun Rehberlik Öğretmeni Ceren Tercan yarıyıl tatiline giren öğrencilere önerilerde bulundu. Tercan, tatilin öğrencilerin dinlenmeleri ve eksik konularını tamamlamaları için iyi bir fırsat olduğunu vurguladı. Rehberlik Öğretmeni Ceren Tercan, "Sınav grubu 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz çok yoruldukları, bütün sene boyunca bir maratonda oldukları için tatilde birkaç gün kendilerine ayırmalılar. Özellikle ara tatilin sonunda kendinize dinlenme günü ayırırlarsa güzel olur. Mezun gruplar ise okula gitmedikleri için bol bol vakitleri var. Bu yüzden ara vermeden çalışmalarına devam etsinler" diye konuştu.

Eksik olan konular tespit edilmeli

Ara tatilin öğrencilerin eksiklerini görmeleri ve gidermeleri için önemli fırsat olduğunun altını çizen Tercan, "Bu dönem tüm öğrencilerimiz için önemli bir fırsat teşkil ediyor. Çok önemli, çünkü okulun olmadığı, bol bol derslerimize çalışmak için güzel bir fırsat olacak. 14 günlük tatil süresinin 8 ve 12 gününü kapsayan bir program hazırlayabilirsiniz. Dönem sonu testleriyle eksikleriniz olan konuları tespit edebilirsiniz. Bu konularda çalışma yaparak eksiklerinizi giderebilirsiniz. Bu şekilde çalışma yaparak ikinci dönem için daha hazır hale gelmenizi, ikinci dönem konularını daha rahat anlamanızı sağlayacak bir ara dönemden bahsediyoruz. Bu ara dönemde bütün eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Tatil boyunca konu tekrarı yaparak, bol soru ve deneme çözerek çalışmamızı sürdürmeliyiz" önerisinde bulundu.

Sınava girmeyen ara sınıf öğrencilerine de tavsiyelerde bulunan Tercan, "Sınava girmeyecek ara sınıf öğrencilerimiz tatillerini yaparak bol bol dinlenebilirler. Hobileriyle ilgilenebilirler; bol bol kitap okuyabilirler. Eksikleri olan ara sınıf öğrencilerimizde eksikliklerini tamamlamak için tatili fırsata çevirebilirler" diye konuştu.

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