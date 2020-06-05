Gaziemir Belediyesi çevre sorunlarına dikkat çekti
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Gaziemir Belediyesi çevre sorunlarına dikkat çekti

Gaziemir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda dünyada yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla özel bir çalışmaya imza attı.

Gaziemir Belediyesi çevre sorunlarına dikkat çekti
05.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:21

Belediye, Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası'nda hazırladığı görselleri ilan panolarına asarak çevre konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti."Gelecek için sıfır atık" sloganının yer aldığı görsellerde doğaya bırakılan atıkların çevreye verdiği zarara ve bu atıkların doğada uzun yıllar boyunca yok olmadığına vurgu yapıldı. Afişlerde 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği, 1 plastik şişenin doğada bin yılda çözündüğü, 5 floresan lambanın bir ailenin bir ayda tükettiği kadar suyu kirlettiği, doğaya atılan camların orman yangınlarına yol açtığı ve ambalaj atıklarının çöp olmadığı bilgisi paylaşıldı. Kâğıt, kompozit, plastik, cam ve metal atıkların geri dönüştürülebileceğine vurgu yapılan görsellerle vatandaşlara"çöplerinizi ayrıştırın" mesajı verildi.

Ekonomiye katkı, doğaya nefes

Gaziemir Belediyesi'nin geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Halil Arda, "Kâğıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj atıkları ile geri dönüştürülebilir her tür atığı kaynağında, çöpten ayrı toplayıp geri dönüşüm endüstrisine kazandırıyoruz. Atıkları geri dönüştürerek hem çevre kirliliği oluşmasını engelliyoruz hem de ülkemizin ve belediyemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu. Geri dönüşebilen atıkların ayrı toplanması için belediyenin, Gaziemir'in dört bir yanına geri dönüşüm atık kutuları koyduğu bilgisini paylaşan Başkan Arda; yurttaşlardan kâğıt, plastik, pil ve elektronik gibi atıkları bu kutulara atmalarını istedi.

1 ton kâğıt atığın geri dönüştürülmesiyle 17 ağacın kesilmekten kurtarılacağının altını çizen; 1 litre atık yağın, 1 milyon litre suyu kirlettiğini vurgulayan Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü:"Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi ile bitkisel atık yağların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının önüne geçiyoruz. 5 litre evsel atık yağ toplayarak belediyeye getirenlere bulaşık deterjanı hediye ediyoruz. Bu şekilde hem doğayı koruyoruz hem de yurttaşlarımızın ekonomilerine katkı sağlıyoruz."

Kaynak: Bültenler

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