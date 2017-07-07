Gaziantepspor'da Yeniden Başkan Seçilen Kızıl: Sözler Tutulsaydı, Süper Lig'deydik

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonun geçirerek 27 yıl aradan sonra TFF 1'inci Lig'e düşen Gaziantepspor'da yapılan Olağan Genel Kurul'da İbrahim Kızıl yeniden başkan seçildi. Kızıl, takımın düşmesinin, başka kişiler tarafından kurgulandığını öne sürerek, "Valilik imzasıyla gelen tutanakla takıma 10 milyon lira verileceği söylendi, fakat bu para verilmedi. Bu para verilseydi, şimdi ligdeydik" dedi.



TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Gaziantepspor'da Olağan Genel Kurul, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yapıldı. Kongrede takımın mevcut Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl, tek listeyle aday oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda, bir önceki dönemin faaliyet raporu okundu. Daha sonra yapılan seçimde İbrahim Kızıl yeniden başkanlığa seçildi.



Kızıl, seçim sonrasında yaptığı konuşmada, takımın küme düşmesinin bazı kişiler tarafından kurgulandığını savundu. Takımdan ayrılan eski kaptan Elyasa Süme'nin bu kişilerle işbirliği yaparak takıma ihanet ettiğini öne süren Kızıl, şöyle konuştu:



"Bana takımda ihanet var' dediler, ben inanmadım. Ben de ister istemez takımdaki oyunculara dikkat etmeye başladım. Birisinden 2 yıldır şüpheleniyordum. Bu takıma ihanet ettiler. Bu takımı düşürdüler. Bir takım kaptanın değeri, başkan da bile daha fazladır. Sen kulübü bırak fairplay'in dışına çık; antrenman zamanlarında bin kilometre, 500 kilometre ileri bir şehre gidiyorsun. Biz de bilmiyoruz. Takım Kayseri'yi ve Osmanlı'yı yenmiş biz dedik. 'Artık küme düşmeyiz, fakat takım kaptanı antrenmanlara gelmiyor."



'10 MİLYON SÖZ VERDİLER, PARAYI VERMEDİLER'



Takıma vali imzalı tutanakla 10 milyon lira verileceğinin söylendiğini fakat bu paranın verilmediğini anlatan Kızıl, şöyle konuştu:



"Futbolcuların yanına gelip para sözü veriyorlar. Basın karşısında 'Gaziantepspor'a el birliğiyle para yardımı yapacağız' diyorlar. Orada bir nüsha getiriyorlar, vali beyin imzasıyla kişiler ve şahıslar bu kadar para verecekler. Yaklaşık 10 milyona yakın bir paraydı. Futbolcular, takım kaptanını da alıp gidiyor ve bizlere '10 gün sonra bu parayı vereceğiz' dediler. 10 gün geçti, bir maç aldılar daha sonra bir maç daha aldılar ve parayı vermediler. Ben de yurt dışındaydım, baktım bunların niyeti parayı vermemek ve futbolcuların gardını düşürmek. Bir futbolcuya sezon sonunda 'Paranı vereceğim' dersen, futbolcu asla senin kapını çalmaz. Ama söz verdin mi, o günden yerine getirmedin mi bittin. O saatten sonra cambaz olsan hiçbir şey yapamazsın. O para verilseydi, takım şu anda Süper Lig'deydi. Bu şehrin tek markası şahıslardan da, benden de ileri gelen Gaziantepspor'dur. Öyle çakmalarla olmaz, öyle çakma renklerle olmaz. Şimdi beni boyayın, ben zenci olabilir miyim? İstediğinizi yapın, siz aslını kaybettiniz."



Kongre listeye dahil olan yeni üyelerin tanışmasıyla sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------------------



-Genel kurulun yapıldığı salon



-Kurula katılanlar



-Oylamaların yapılması



-İbrahim Kızıl'ın konuşması



-Toplu fotoğraf çekimi



-Genel ve detay görüntüler



(KJ: Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)