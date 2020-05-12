Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
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Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi

Yemekleriyle ünü Türkiye sınırlarını aşan kentimiz Gaziantep'te vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle kebapçılara gidip ocak başında kebap yemeyi özledi. Şu anki süreçte sadece paket servisle hizmet veren kebapçılar ise salgın sonrası süreçten umutlu.

Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
12.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:36

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle tüm lokanta, restoranlar gibi iş yerleri sadece paket servis ve gel-al uygulaması ile hizmet veriyor. Kebap diyarı Gaziantep'te de salgın nedeniyle uygulanan yasak en çok ocak başında kebap tüketen vatandaşları etkiledi. Neredeyse her gün kebapçılara uğrayan ancak yasak ile bundan mahrum kalan vatandaşlar, salgının bir an önce sonlanmasını ve ocak başında kebap yeme özlemlerinin sona ermesini istiyor.

PAKET SERVİSTE AYNI TADI ALAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİLER

Vatandaşlar, sipariş üzerine eve gelen kebaplardan da evlerinin balkon veya çatılarında mangal kurup pişirdiklerinden de ayın tadı alamadıklarını söyledi. Vatandaşlar salgının bitmesiyle kebap yemek için lokanta ve restoranlara gideceklerini ifade etti.

Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi

KEBAPÇILAR: HER GÜN YÜZLERCE MESAJ ALIYORUZ

Gaziantep'teki lokantalar ve kebapçılar da vatandaşlardan her gün yüzlerce mesaj aldıklarını ifade etti. Sosyal medya ve diğer kanallardan müşterilerin kendilerine kebabı çok özledikleri ve salgın sonrası ilk işlerinin lokanta ziyareti olduğu mesajı gönderdiğini belirten lokantacılardan Yalçın Taşdelen, "İnsanlar, yasaklar bittiği anda kebapçılara koşacak. İnsanların kebaba çok büyük özlemi var. Her gün bizlere yüzlerce kebabı özlediklerine dair müşterilerimizden mesaj geliyor. Normalde Ramazan ayındayız sahur ve iftarda tonlarca et ve sakatat tüketilirdi. Ama şu an bunların hiçbirisi yok. En kısa zamanda normale dönmeyi bekliyoruz'' dedi.

Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi

Kaynak: DHA

Manşet

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